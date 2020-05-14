Италия

Даниэле Праде является одним из шести представителей Фиорентины, заболевших коронавирусом.

Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде признался, что он и его семья заболели коронавирусом.

"Я принес вирус домой, и от меня заразились жена, мои шурины, внуки и теща, которая провела в больнице 30 дней. Самое худшее – видеть, как твоя семья медленно заболевает, это подлый и ублюдочный вирус. Нам нужно изменить свою жизнь, соблюдать меры предосторожности, держать дистанцию, избегать приветствий", — цитирует функционера Football Italia.

Праде является одним из шести представителей Фиорентины, заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что одним из заболевших коронавирусом в Фиорентине является Мартин Касерес.

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