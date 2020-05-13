Италия

Уругваец является одним из трех заразившихся игроков Фиорентины.

Защитник Фиорентины Мартин Касерес является инфицированным на Covid-19. Об этом сообщает Football Italia.

Касерес входит в число шести заразившихся коронавирусом представителей "фиалок". Накануне все игроки, тренеры и персонал сдали тесты на наличие инфекции. Положительные пробы дали тесты троих игроков и троих работников клуба.

Имена остальных заболевших Фиорентина официально не разглашала.

Помимо Фиорентины, накануне возможного возобновления чемпионата Италии, позитивные пробы на коронавирус сдали также представители Милана и Сампдории.

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