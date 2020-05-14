Италия

Экс-защитник туринцев решил сделать паузу в карьере.

Тренер Ювентуса по работе с защитниками Андреа Бардзальи принял решение покинуть клуб, сообщает La Stampa.

Причиной стали не какие-либо конфликты, а желание взять передышку. Пребывая на карантине с семьей Бардзальи понял, насколько ему этого не хватало во время игровой карьеры, когда он был постоянно занят выступлениями за национальную сборную и клуб.

Бардзальи завершил карьеру в конце прошлого сезона. Сначала он отказывался войти в тренерский штаб туринцев, но в сентябре все же взялся помогать Маурицио Сарри.

Ювентус после 26 туров Серии А лидирует в турнирной таблице, опережая Лацио на одно очко. Чемпионат Италии планируют возобновить 13 июня.