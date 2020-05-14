Италия

Неаполитанцы хотят подписать Венделла, в котором заинтересован и Эвертон.

Бразильский полузащитник лиссабонского Спортинга Венделл интересен Наполи и Эвертону, сообщает A Bola со ссылкой на Esporte News Mundo.

При этом неаполитанцы являются лидером в гонке за игроком. Наполи считает Вендела главной кандидатурой на замену Аллану, если тот решит покинуть клуб летом.

Издание утверждает, что Наполи готов предложить лучшую зарплату игроку, а также 400 тысяч евро в качестве подъемных. Трансфер оценивается в примерно 20 млн евро.

Спортинг купил Венделла у Флуминенсе за 7,5 млн евро в январе 2018 года. Контракт игрока со "львами" рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал два ассиста в 30 матчах за клуб во всех турнирах.