Италия

Бразилец хочет сменить клуб по окончании сезона.

Полузащитник Наполи Аллан хочет покинуть Наполи в летнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

Бразильский хавбек недоволен своим положением в клубе, так как после прихода Дженнаро Гаттузо он утратил место в составе. Действующий контракт футболиста с партенопейцами рассчитан до июня 2023 года.

Аллан выступает в составе Наполи с 2015 года, перейдя из Удинезе. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 24 поединка в футболке "адзурри", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Аллана заинтересован Эвертон.

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