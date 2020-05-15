Италия

Шведский форвард вскоре должен вернуться к тренировкам в Милане.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил разрешение от руководства клуба временно нарушить карантин для переезда в свою квартиру после того, как он сдал два отрицательных теста на коронавирус. Об этом сообщает Football Italia.

Шведский форвард в этот понедельник вернулся в Италию из Швеции, где он находился во время карантина, из-за чего он пока не может присоединиться к тренировкам с командой ввиду возможных рисков заражения COVID-19.

Ожидается, что Ибрагимович будет в самоизоляции еще на протяжении семи дней, после чего сможет возобновить тренировочных процесс.

Напомним, ранее спортивный директор Хаммарбю Йеспер Янссен не исключил, что клубу удастся в будущем заключить контракт со Златаном Ибрагимовичем.