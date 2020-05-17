Италия

Хавбек рассказал о работе со шведским форвардом.

Полузащитник Милана Исмаел Беннасер высказал свое мнение о совместных тренировках с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

"Златан — тот тип игрока, который всегда помогает вам проявить себя наилучшим образом, потому что он хочет совершенства, и вы должны стремиться к нему, если хотите быть лучшим. Вы не можете ошибиться в работе со Златаном, и это нормально для меня, так как это побуждает меня продолжать улучшаться".

"Он сидит рядом со мной в раздевалке, поэтому, если я плохо занимаюсь на тренировке, он смеется надо мной. Он хочет быть на высоком уровне, пока не уйдет на пенсию, и его карьера была просто фантастической", — цитирует Беннасера Football Italia.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Ибрагимович покинет стан "россонери" в межсезонье и вернется в Швецию.