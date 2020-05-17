Италия

Похоже, именитый бельгиец не останется в стане "сардинийцев".

Будущее полузащитника Кальяри Раджи Наингголана, права на которого принадлежат Интеру, находится под большим вопросом. "Нерадзурри" надеются освободить зарплатную ведомость путем продажи 32-летнего бельгийца, но "сардинийцы" не могут позволить себе его трансфер на постоянной основе.

По словам спортивного директора Кальяри Марсело Царли, никаких новостей касательно будущего Наингголана в команде пока нет.

"На данный момент новостей нет. Нашим приоритетом, как и сейчас для всех, является не рынок, а возобновление сезона".

"Я не слышал информации ни от Маротты, ни от кого-либо еще. Посмотрим, что мы сможем сделать в ближайшее время", — приводит слова Царли cittaceleste.it.

Ранее сообщалось, что одним из фаворитов на подписание Наингголана является Фиорентина. Сам футболист хотел бы вернуться в Рому.