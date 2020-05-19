Италия

"Россонери" хотят подписать сербского голкипера.

Голкипера Реймса Предраг Райкович попал в сферу интересов Реймса, информирует издание Tuttosport.

Итальянский клуб следит за сербским хавбеком и попытается подписать его в летнее межсезонье. Руководство "россонери" рассматривает 24-летнего стража ворот в качестве потенциальной замены Джанлуке Доннарумме, который может покинуть клуб.

Райкович перешел в Реймс прошлым летом из Маккаби Тель-Авив за 5 млн евро. В текущем сезоне вратарь провел 30 поединков в составе "красно-белых", пропустив 21 гол.

Ранее сообщалось, что в подписании Райковича также заинтересована Севилья.