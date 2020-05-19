Италия

"Россонери" ожидают встречи с агентом голкипера Мино Райолой.

Вопрос о будущем молодого голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в Милане по-прежнему остается открытым. Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, "россонери" приостановили переговоры с 21-летним итальянцем о новом контракте.

Источник утверждает, что Милан не будет возобновлять переговоры до тех пор, пока футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Доннаруммы, лично не прилетит в Италию.

Несмотря на это, руководство "россонери" рассчитывает на перспективного вратаря и надеется, что он поставит подпись под новым соглашением в течение следующих трех-четырех месяцев.

Сообщалось, что Милан намерен предложить Доннарумме краткосрочный контракт до 2022 года. Сам итальянец готов остаться на Сан Сиро только в том случае, если клуб сохранит размер его нынешней заработной платы.