Италия

Бывший тренер Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи не удержался от ставшего модным сравнения Лионеря Месси и Криштиану Роналду.

По мнению легендарного итальянского тренера Марчелло Липпи, бессмысленно определять лучшего, сравнивая Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я бы поставил Месси и Роналду на один уровень, – цитирует Липпи AS. – Сравнивать их бессмысленно, это как с Пеле и Марадоной: нельзя однозначно сказать, что один был лучше другого".

"А вот что я могу сказать совершенно определенно, то лучшим игроком, с которым довелось работать мне, является Зидан. Такого класса и интеллекта, как у него, я не встречал".

Ранее свое мнение о Месси и Роналду высказал тренер Ливерпуля Юрген Клопп.