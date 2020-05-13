Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Юрген Клопп не устоял перед мировой тенденцией проводить сравнение между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Мне больше нравится Месси, но при этом я не могу не восхищаться Роналду, – цитирует тренера Ливерпуля Marca. – Моим командам доводилось играть и против одного, и против другого, и обоих практически невозможно остановить".

"Криштиану является идеальным футболистом: его скорость, рост, прыжок и прочие данные в сочетании с профессионализмом — лучшего и представить невозможно. У Лионеля нет таких физических данных, но все чудеса, которые он творит на поле, у него получаются так естественно!"

"Оба они оставили потрясающий след в истории футбола. Были и другие игроки, которые могли выглядеть не хуже, но никто из них не смог демонстрировать стабильность на протяжении столь долгого времени. К сожалению, годы берут свое, и Месси с Роналду тоже стареют".

Ранее свое сожаление по поводу того, что эпоха Роналду и Месси подходит к концу высказал экс-тренер Арсенала Арсен Венгер.

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