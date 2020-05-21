Италия

Боснийский полузащитник не заинтересован в переезде в Лигу 1.

Единственный клуб, к которому хочет присоединится Мирлем Пьянич, — Барселона, сообщает Mundo Deportivo.

Боснийский полузащитник заявил об этом в беседе с директором ПСЖ Леонардо, отвергнув интерес чемпиона Франции.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Барселоне будет довольно трудно осуществить трансфер боснийца, ведь Ювентус отпустит его, только если получит Артура взамен.