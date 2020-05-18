Туринцы выдвинули ультиматум, не желая так просто отпускать боснийца.
Миралем Пьянич, getty images
18 мая 2020, 00:27
Ювентус будет готов отпустить Миралема Пьянича в Барселону, только если в обмен получит Артура Мело, сообщает Sky Sport Italia.
Источник утверждает, что туринцы не настолько заинтересованы в Нельсоне Семеду, чтобы отдавать взамен боснийца.
Более того, по другой информации Барселона могла получить за португальца Пьянича, Де Шильо и 25 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.