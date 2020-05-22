Италия

Португальский специалист не нашел в себе сил попрощаться с командой, с которой сделал требл в 2010 году.

Жозе Моуриньо в 2010 году покинул Интер, с которым только что выиграл Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов, чтобы возглавить Реал. При этом Особенному пришлось уехать из Милана, не попрощавшись с игроками, иначе он мог бы и не стать тренером мадридцев.

"Когда у меня был последний разговор с Матерацци, я будто обнимал каждого игрока, чего я пытался избежать. Я был с ними на поле во время празднований, получал медали, кубок. Я был с ними, но затем не вернулся в раздевалку, потому что не хотел прощаться", — заявил Моуриньо The Athletic.

"Я действительно хотел тогда возглавить Реал. Хотел попробовать выиграть чемпионат Испании после побед в Италии и Англии. Но я боялся, что, если вернусь в Милан с командой, видя реакцию игроков и болельщиков – боялся, что не смогу уйти. Так что можно сказать, что я убежал. Я сбежал от игроков Интера".

Моуриньо настаивает, что вопреки слухам, на момент победы в Лиге чемпионов он не подписал контракт с Реалом, а только имел договоренность.

"Спустя несколько дней я заключил контракт с Реалом, после чего смог вернуться обратно в Милан, встретиться с президентом (Массимо Моратти – прим.) и поужинать с ним и его семьей".

С Реалом Жозе Моуриньо выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.