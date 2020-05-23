Италия

Итальянец прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани рассказал о своем состоянии после того, как вылечился от коронавируса, и поделился мнением о своих выступлениях в этом сезоне.

"У меня хорошее настроение, чувствую себя хорошо. У меня был сложный месяц, но самое главное, что он хорошо закончился. Думаю, мне повезло, поскольку у меня были умеренные симптомы.

Мы были напуганы, но постепенно ситуация успокоилась. Это придало нам сил и позитивной энергии. Я хотел играть больше в этом сезоне, но решение принимает тренер. Я хочу показывать свою лучшую игру, поэтому буду готов, когда меня поставят в состав. Это всегда было моей философией, и я продолжу в том же духе", – приводит слова Ругани сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 7 поединков в футболке "бьянконери".