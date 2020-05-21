Италия

В ближайшее время клуб приступит к полноценному тренировочному процессу.

Игроки туринской команды прошли тест на коронавирус, сообщил официальный сайт Ювентуса.

Таким образом, тест показал отрицательный результат на COVID-19.

Футболисты Ювентуса могут в скором времени приступить к полноценным тренировкам. Сейчас игроки занимаются в малых группах.

Считалось, что Серия А может возобновиться 13 июня, однако в Италии запрет на спортивные мероприятия до 14 июня. Не исключено, что чемпионат Италии продолжится 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Италии могут ввести плей-офф за чемпионство и вылет.