Италия

Игроки Ювентуса успешно справились с болезнью.

Полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани полностью выздоровели и могут больше не соблюдать условия домашней изоляции.

Как сообщает официальный сайт Ювентуса, оба игрока прошли двойную проверку, которая больше не обнаружила у них следов коронавируса.

Напомним, у Ругани обнаружили вирус COVID-19 12 марта, а спустя несколько дней признаки болезни обнаружили и у Матюиди. С тех пор игроки проходили лечение, а остальные футболисты команды были вынуждены пройти режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Матюиди продлил контракт с Ювентусом до 2021 года.

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