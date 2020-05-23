Италия

Турок рассказал о целях своей команды на остаток сезона.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу поделился своим мнением о спаде коронавируса в Италии, а также рассказал о возможном возобновлении Серии А.

"Теперь я меньше боюсь, но я даже не боялся, когда впервые появился коронавирус.. Я надеюсь, что мы сможем снова начать играть, потому что футбол — это наша жизнь".

"Сегодняшние тренировки — это не самое лучшее. Я скучаю по групповым тренировкам, я скучаю по своим товарищам по команде, моим друзьям. Мы следим за новостями каждый день, но они постоянно меняются от недели к неделе, так что мысленно нам трудно".

"Мы все еще хотим достичь Лиги Европы и выиграть Кубок Италии. Мы хотим преуспеть во всех соревнованиях", — сказал Чалханоглу Sky Sport Italia.

Ранее игроки Милана сдали тесты на коронавирус, которые предварительно показали отрицательные результаты.