Италия

Футболистам "дьяволов" предстоит пройти еще один этап тестирования.

Игроки Милана успешно сдали пробы на коронавирус – ни одна из них не показала наличие заболевания, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Завтра, 21 мая, Милан сдаст пробы во второй раз. Если все окажутся отрицательными, то уже 22 мая команда сможет вернуться к групповым тренировкам.

Два месяца назад коронавирус был обнаружен у Паоло и Даниэля Мальдини, которые с тех пор полностью выздоровели.

Милан на момент приостановки чемпионата занимает седьмое место в Серии А, отставая на три очка от идущего шестым Наполи.