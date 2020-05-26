Италия

Аргентинец признался, что мог оказаться в мадридском клубе.

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес рассказал, что Диего Симеоне хотел приобрести его в Атлетико после их совместной работы в Катанье.

Клубы вели переговоры летом 2012-го, но трансфер так и не состоялся. В 2013-м году хавбек присоединился к харьковскому Металлисту.

"Мы обедали с Симеоне в Аргентине, он сказал, что попросит Атлетико приобрести меня, когда вернется после отпуска. В то время Атлетико находился не в лучшем финансовом положении и не мог предложить за меня больше 6 млн евро.

Катанья хотела выручить за меня не менее 10 млн евро, поэтому ничего не случилось. Мне хотелось умереть", – приводит слова Гомеса портал Football Italia.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 33 поединка в футболке Аталанты, забив 7 голов и совершив 12 ассистов.