Италия

Капитан Аталанты Алехандро Гомес рассказал о главных трудностях самоизоляции.

Экс-вингера Металлиста Папу Гомеса волнует то, как команды будут тренироваться в непривычных условиях летней жары.

"Мы уже два месяца отлучены от футбола и нормальных тренировок, поэтому процесс возвращения будет непростым, – цитирует Гомеса Tuttomercatoweb. – Да, конечно, все мы профессионалы и занимаемся индивидуально, но отжимания и прочий фитнес не идут ни в какое сравнение с игровыми тренировками. К тому же очень сложно на карантине следить за питанием и весом. Когда постоянно сидишь дома, то рука так и тянется к холодильнику".

"Есть и еще одна сложность. Если сезон возобновится в мае и будет продолжаться в разгар лета, то нам придется интенсивно работать на тренировках при 30 градусах в тени, а это непривычно".

Ранее сообщалось, что в Италии планируют возобновить тренировки с 4 мая и продолжить чемпионат с 31 мая.

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