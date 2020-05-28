Италия

Иранец близок к переезду в Неаполь.

Руководство Наполи уверено, что им удастся договориться с Зенитом о трансфере нападающего Сердара Азмуна, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы готовы заплатить за иранского футболиста 25 миллионов евро. Зенит, в свою очередь, намерены выручить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел на поле 29 поединков, в которых сумел забить 14 голов.

Ранее сообщалось, что "партенопеи" сумели договориться о покупке нападающего Лилля Виктора Осимхена.