Иранец близок к переезду в Неаполь.
Сердар Азмун, getty images
28 мая 2020, 19:14
Руководство Наполи уверено, что им удастся договориться с Зенитом о трансфере нападающего Сердара Азмуна, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, неаполитанцы готовы заплатить за иранского футболиста 25 миллионов евро. Зенит, в свою очередь, намерены выручить 30 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний форвард провел на поле 29 поединков, в которых сумел забить 14 голов.
Ранее сообщалось, что "партенопеи" сумели договориться о покупке нападающего Лилля Виктора Осимхена.