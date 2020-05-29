Италия

Сантос же желает заработать не менее 30 млн евро.

Нападающий Сантоса Кайо Жорже привлек к себе внимание туринского Ювентуса. Об этом сообщает Calciomercato.

"Бьянконери" готовы выложить за 18-летнего футболиста 15 млн евро. В свою очередь Сантос, с кем у Жорже контракт до 2021 года, желает заполучить 30 млн евро.

Бразилец является воспитанником Сантоса. За первую команду футболист дебютировал в сентябре 2019-го в возрасте 16 лет.

За это время форвард провел всего шесть матчей за первую команду, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть Ювентус в конце сезона.