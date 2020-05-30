Италия

Ривер Плейт требует за экс-игрока Карпат 20 миллионов евро.

Полузащитник Ривер Плейта Хорхе Карраскаль, который известен украинским болельщикам по выступлениями за львовские Карпаты, предстоящим летом может сменить клубную прописку и отправиться покорять итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 22-летнего колумбийца по-прежнему заинтересована Фиорентина, которая продолжает вести переговоры с аргентинским грандом о потенциальном трансфере футболиста.

Карраскаль, чей контракт истекает в июне 2022 года, очень хотел бы присоединиться к стану "фиалок", однако Ривер Плейт готов отпустить его только за 20 миллионов евро, которые прописаны в соглашении в качестве клаусулы.

Хорхе Карраскаль перешел в Карпаты на правах аренды из Севильи Б в июле 2017 года. Спустя один сезон "львы" выкупили игрока на полноценной основе. Всего за львовский клуб колумбиец провел 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Ранее с