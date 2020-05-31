Италия

Колумбиец привлек внимание грандов Серии А.

Защитник Атлетико Сантьяго Ариас попал в сферу интересов Ромы, Наполи и Интера, информирует издание AS.

Колумбийский фулбек, скорее всего, покинет "матрасников" по окончании сезона. Итальянские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить его в летнее межсезонье.

Действующий контракт Ариаса с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ариас также привлек внимание турецкого Галатасарая.