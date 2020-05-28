Турция

Турецкий клуб хочет подписать защитника Атлетико.

Защитник Атлетико Сантьяго Ариас попал в сферу интересов Галатасарая, сообщает издание AS.

"Желто-красные" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать колумбийского защитника. Клаусула игрока в контракте с мадридиским клубом составляет 40 млн евро, однако его можно будет подписать по более низкой цене.

Действующий контракт Ариаса с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Ариаса также заинтересован Эвертон.