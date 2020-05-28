Турецкий клуб хочет подписать защитника Атлетико.
Сантьяго Ариас, Getty Images
28 мая 2020, 12:51
Защитник Атлетико Сантьяго Ариас попал в сферу интересов Галатасарая, сообщает издание AS.
"Желто-красные" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать колумбийского защитника. Клаусула игрока в контракте с мадридиским клубом составляет 40 млн евро, однако его можно будет подписать по более низкой цене.
Действующий контракт Ариаса с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Ариаса также заинтересован Эвертон.