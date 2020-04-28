Италия

Сергей Шевченко — об историческом успехе генуэзской команды.

Продолжаем цикл материалов о неординарных обладателях "скудетто". Недавно выходили большие тексты о Лацио-2000 и Кальяри-1970, ранее мы писали о Вероне-1985 и Роме-2001. Свой внезапный чемпион был и в самом начале 1990-х, великой эпохе побед Кальчо и эпохе грандиозных перемен в нашей стране. Сегодня мы поговорим о Сампдории, чья единственная победа в Серии А пришлась на сезон-1990/91, когда её цвета защищал Алексей Михайличенко.

"Кубковая" Сампдория

В 1990 году Италия на клубном уровне выиграла всё. Кубок чемпионов взял потрясающий Милан Арриго Сакки. В финале Кубка УЕФА – итальянский финал, Ювентус – Фиорентина. Кубок кубков достался Сампдории, которая в овертайме решающего матча дожала Андерлехт со счётом 2:0. Это не было сенсацией, ведь годом ранее "блучеркьяти" уже играли в финале КОК, но уступили Барселоне.

Сампдория тех лет – выраженно "кубковая" команда. Она поднялась на деньгах и энтузиазме бизнесмена Паоло Мантовани, который в 1979 году приобрёл находящийся на грани банкротства клуб, а спустя три года вывел генуэзцев в Серию А. Мантовани, сколотивший капитал во время нефтяного кризиса конца 1970-х, родился в Риме, но именно Генуя стала для него вторым домом, а Сампдория – страстью всей жизни ("Почему именно Сампдория? Никто меня не спрашивает, почему я выбрал свою жену из многих. А ведь здесь, в Генуе, как минимум две команды"). Он действительно выбрал этот клуб по зову сердца, ведь в середине 1970-х работал, что удивительно, пресс-секретарём Сампдории, а как только разбогател, стал её владельцем.

В 1982-м Самп повысилась в классе и быстро укрепилась в ранге силы, с которой вынуждены были считаться. Уже на третий год пребывания в элите она заняла четвёртое место в чемпионате и выиграла Кубок Италии-1985, тем самым открыв золотое десятилетие своей истории. Во второй половине 1980-х команда регулярно занимала места в верхней части таблицы, но о борьбе за чемпионство речь до поры до времени не шла. Очень уж высокой была конкуренция в той потрясающе мощной лиге: Милан с голландцами, Интер с немцами, Наполи с Марадоной – и это ещё Ювентус после расставания с Трапаттони несколько ушёл в тень. Куда уж Сампдории? Она долго ловила свой шанс в других соревнованиях, став грозой Кубка Италии – три победы за пять лет (плюс 1988-й и 1989-й), которые дали ей возможность регулярно играть в КОК и даже выиграть этот еврокубок.

К сезону-1990/91 звёзды, наконец, сошлись. Сампдория, изрядно пополнив клубный музей, набралась опыта и уверенности. Эта окрепшая команда уже была готова к главному – борьбе за "скудетто", благо в её составе также хватало топовых игроков.

Близнецы-голеадоры

Гордость и визитная карточка той команды – пара нападающих: Роберто Манчини и Джанлука Виалли. Одногодки, закадычные друзья вне поля – недаром эту связку называли "I gemelli di gol", что можно перевести как "близнецы-голеадоры". Несмотря на прозвище, их манера игры кардинально разнилась. Они, напротив, дополняли друг друга. Виалли – крепкий и мускулистый, типичный центрфорвард-бомбардир, нацеленный на ворота (и, заметим, ещё далеко не облысевший). Манчини, напротив, классическая итальянская "десятка", больше созидающая, нежели завершающая, но со своей особенностью. Он, в отличие от других нападающих его амплуа, не злоупотреблял эгоизмом, а всегда стремился подыгрывать партнёрам, не обращая внимания на личную статистику.

Роль Манчини в успехах той Сампдории тяжело переоценить. Дело не только в голах и результативных передачах. Роберто был харизматичным лидером, причём вопреки нынешнему своему имиджу имел весьма жёсткий нрав. Он наводил порядок в раздевалке и вправлял мозги одноклубникам, не гнушаясь работать кулаками. Это, впрочем, можно назвать справедливой строгостью. Манчини пользовался колоссальным уважением как игроков, так и болельщиков, а пресса иной раз намекала, что игрой команды управляет он, а не главный тренер Вуядин Бошков.

Югославский специалист, впрочем, своё дело знал. Бошков был опытным тренером, успевшим поработать с десятком команд, включая мадридский Реал. Футболисты любили его за лёгкость в общении, журналисты – за яркие цитаты, многие из которых стали расхожими фразами – например, "Матч заканчивается со свистком арбитра" или "Лучше проиграть один раз 0:6, чем шесть раз по 0:1". Любопытно, что будучи игроком Бошков добился разрешения выступать за границей и в 1961-м перешёл из родной Войводины как раз в Сампдорию, но из-за травмы его карьера в Италии не задалась. Должок остался и был сполна выплачен тридцать лет спустя.

Не только нападением славились лигурийцы. На правом фланге блистал лысиной Аттилио Ломбардо, которого за выносливость сравнивали с Папаем-моряком, героем известного мультфильма. В центре полузащиты феерил худощавый бразильский ветеран Тониньо Серезо, которого поспешили списать в Роме – правда, заметим, что в чемпионском сезоне он уже не был основным. Ворота защищал тогда ещё молодой Джанлука Пальюка, едва начавший вызываться в "скуадру адзурру". Оборону представляли столь неординарные личности, как Сречко Катанец, запомнившийся нам как главный тренер сборной Словении, а также Пьетро Верховод – человек с богатой и оригинальной биографией. Достаточно заметить, что его отцом был Иван Верховод – уроженец Киева и участник Второй мировой, попавший в плен к итальянцам да так на Апеннинах и оставшийся. Верховод-младший был стоппером, умело опекавшим нападающих. Его карьера длилась с 1977 по 2000 год. Это уникальный защитник, который противостоял разным поколениям форвардов – от Бонинсеньи до Шевченко.

Украинский след в чемпионстве Сампдории не исчерпывается только Верховодом. "Скудетто" также выигрывал нынешний главный тренер киевского Динамо.

Когда не поладил с Манчини

Алексея Михайличенко в Генуе ждали с нетерпением. Ведущий футболист СССР, один из героев Евро-1988, попадавший в топ-5 голосования за Золотой мяч. Советские игроки наконец-то получили возможность играть за границей, и клубы Серии А этой возможностью пользовались. Ювентус приобрёл Заварова с Алейниковым, а Сампдория выплатила Динамо 6,5 миллиардов лир за переход Михайличенко.

В августе 1990-го, аккурат перед началом сезона, в Генуе состоялся оригинальный товарищеский матч: Сампдория – СССР. Михайличенко был звездой вечера. Он забил эффектным ударом из-за штрафной, вызвав овацию зрителей (закончили 1:1, причём у хозяев отличился Верховод), а в концовке состоялось целое шоу: Михайличенко был заменён в составе СССР, после чего Манчини лично вручил ему футболку Сампдории, и Алексей продолжил встречу уже в цветах итальянской команды.

Полная запись товарищеского матча Сампдория – СССР. Гол Михайличенко на 1:02:10, а его "замена" из одной команды в другую на 1:30:00

Казалось, дела налаживаются. Михайличенко, несмотря на проблемы с физическим состоянием (ЧМ-1990 он пропустил из-за травмы), здорово дебютировал, забив симпатичный мяч Милану в поединке за Суперкубок УЕФА. Он, полузащитник стиля бокс-ту-бокс, неплохо вписался в осеннюю Сампдорию, отличившись также в матчах чемпионата с Болоньей и Пизой.

Увы, затем начались проблемы. К весне Алексей потерял место в старте, и дело в целом комплексе причин. Во-первых, неготовность играть в зимний период – в Союзе, напомним, чемпионат проходил по системе весна-осень, и перестроиться было непростой задачей. Во-вторых, адаптация. Михайличенко так и не стал своим в раздевалке Сампдории. Другой менталитет, незнание языка… Итогом стал конфликт с "сенаторами", Виалли и Манчини. Куда только подевалось их былое дружелюбие?

"Тогда всё воспринималось острее, нежели теперь. Да, у меня были определённые проблемы с адаптацией. Лично мне казалось, что я могу горы перевернуть, однако тогдашние лидеры итальянской команды к моей инициативе на поле относились несколько сдержанно", – вспоминал Михайличенко в 2003 году. "Чемпионский" сезон так и остался для него единственным в Генуе. Алексей с радостью принял выгодное предложение неслабого на тот момент Рейнджерс, куда вписался намного гармоничнее. Тем не менее, он, проведя 24 матча, вошёл в историю как первый украинский (а если судить по реалиям тех лет, то и первый советский) футболист, выигравший "скудетто".

Суммируем. Основа Сампдории в сезоне-1990/91: Пальюка – Ланна – Маннини, Верховод, Катанец – Ломбардо, Пари, Михайличенко, Доссена – Манчини, Виалли

Проиграть дерби, разгромить Марадону

Со стартовых туров Сампдория заявила претензии на самые высокие места, но истинное открытие чемпионского сезона произошло 28 октября, в седьмом туре. "Блучеркьяти" без травмированного Виалли приехали в гости к лидировавшему Милану. Тяжёлая игра (по ходу встречи ещё и Михайличенко сломался), сэйвы Пальюки и единственный мяч, забитый Серезо после оригинальной перепасовки Катанеца с Ломбардо – 0:1, генуэзцы вышли на первое место.

Следующим шагом к триумфу стал выезд к действующему чемпиону, Наполи. Вот здесь блеснула суперпара нападающих, ответившая на гол хозяев сразу четырьмя мячами – два забил Виалли и два Манчини. Второй гол в исполнении Роберто стал шедевром: размашистый удар с лёту в касание – и мяч, задев одну штангу, прокатился к другой, а затем выскочил в поле уже из-за линии ворот, 1:4. Лучше это увидеть, равно как и весь обзор.

Впрочем, и у Сампдории был неудобный соперник. Дерби – всегда матч повышенной сложности, тем более что Дженоа также провела отличный сезон, заняв четвёртое место (вот уж волшебный год генуэзского футбола). Буквально в следующем туре "Derby della Lanterna" принесло неожиданный результат – 1:2 в пользу Дженоа. "Грифоны" прекрасно настроились и в обоюдоострой игре реализовали свои шансы. К слову, и во втором круге Сампдория не выиграет дерби (0:0).

До завершения первого круга Сампдория успела обыграть Интер 3:1, а потом уступить Торино (1:2) и Лечче (0:1). Наверху таблицы было очень горячо. Пять лидирующих команд разделяли каких-то два очка. В столь захватывающе вариативном чемпионате шансы лигурийцев считались отнюдь не самыми высокими, но во втором круге подопечные Бошкова (или всё-таки точнее будет сказать "одноклубники Манчини"?) поймали кураж и начали штамповать победы.

На Марасси пал Ювентус – 1:0, Виалли с пенальти. Туром позже дожали Парму на 90-й минуте. Не отвертелся и Милан. В отличие от первого круга, уже Сампдория владела инициативой и закономерно победила, забив два безответных мяча. Манчини снова творил чудеса: благодаря своей технике заработал пенальти для Виалли, а второй гол забил самостоятельно, ловко протолкнув мяч мимо голкипера. Лишнее свидетельство пользы Роберто. В "ответном" поединке с Наполи он не забивал, зато точнейшими передачами создавал моменты для партнёров, и Сампдория снова разгромила неаполитанцев 4:1. Символично, что это была последняя игра Марадоны за Наполи – Диего уже попался на кокаине.

Обзор ключевого матча с Интером в гостях

Де-факто чемпионство было добыто в 31-м туре, когда "блучеркьяти" гостили у главного конкурента, Интера – команды разделяли три очка (при двух за победу). Насыщенность событиями впечатляла: обоюдное удаление Манчини и Бергоми в конце первого тайма, выдающаяся игра Пальюки, отразившего удар Маттеуса с "точки", яростный натиск "интеристов" и ответные выпады Сампдории после перерыва – 0:2, забили Доссена и Виалли.

После настолько сложного испытания оставалась лишь приятная формальность. Солнечный майский день, 33-й, предпоследний тур и разукрашенный в клубные цвета Марасси, предвкушающий миг наивысшего триумфа. Сампдория с легкостью обыграла Лечче, забив три безответных мяча к перерыву (гостей окончательно добило удаление молодого полузащитника Антонио Конте). На трибунах восторгался актёр Паоло Вилладжо, известный по роли Фантоцци, а стадион после финального свистка утонул в дыму. Тысячи флагов, ошалевший от радости Пальюка, выскочившие к кумирам фанаты… Так была написана сказка о единственном "скудетто" Сампдории, добытом на пике развития чемпионата Италии.

Сампдория – чемпион Италии. Душевный ролик, в котором мелькают все герои этой статьи

За овертайм до хэппи-энда

Повторить успех было заведомо нереальным делом. В чемпионате-1991/92 Сампдория заняла шестое место, сосредоточившись на Кубке чемпионов. Главный европейский турнир активно реформировали, и его формат получился оригинальным. "Блучеркьяти" прошли два квалификационных раунда, после чего сыграли в полуфинальной группе с Црвеной Звездой, Андерлехтом и Панатинаикосом, где заняли первое место (+3=2-1), что означало выход в финал КЕЧ. Решающий матч на Уэмбли с Барселоной проходил в равной борьбе, но Виалли свои шансы упустил, а вот Куман нанёс роковой удар со штрафного в овертайме – 1:0, победа каталонцев.

Золотое десятилетие Сампдории подходило к концу. В 1993 году от рака лёгких скончался президент Паоло Мантовани, и его сыновья не удержали команду на прежнем уровне. Лигурийцы по инерции какое-то время оставались на виду, через клуб прошло немало звёздных футболистов (Гуллит, Михайлович, Верон и.т.д.), но после Кубка Италии-1994 трофеев они не добывали, а со временем превратились в середняка, изредка "выстреливающего", а иной раз и покидающего элитный дивизион.

Уже можно называть легендарными те времена, когда Самп катком прокатывалась по грандам Кальчо, а Манчини был местным аналогом Тотти. Зато успех Сампдории, основанной лишь в 1946 году, поставил её в один ряд с Дженоа, топ-клубом довоенной Италии. Генуэзское дерби, часто ничего не значащее в турнирном плане, остаётся важным событием для Серии А и, тем более, для самой Генуи. Ещё бы, ведь три десятка лет назад одна из этих команд выигрывала сильнейшую лигу мира, а другая ухитрялась ей не уступать.