Италия

Хавбек не намерен переходить в стан "фиалок".

Полузащитник Милана Лукас Пакета отказался от варианта перейти в Фиорентину в будущее трансферное окно, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным источника, бразильский футболист все-таки готов покинуть стан "россонери" в межсезонье, но лишь ради клуба с большими целями.

В текущем сезоне Пакета провел 19 поединков в футболке Милана, отличившись одним ассистом. В Италию игрок переехал в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что возможность приобрести полузащитника может рассмотреть ПСЖ.