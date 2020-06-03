Словенец готов вернуться в общую группу.
Самир Ханданович, Getty Images
03 июня 2020, 14:09
Голкипер Интера Самир Ханданович восстановился после травмы и готов вернуться на поле, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Ханданович испытывал проблемы со здоровьем, но теперь он уже находится в хорошей форме. Словенский голкипер сможет принять участие в кубковом матче с Наполи, который состоится после возобновления сезона в Италии.
В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 30 поединков в составе "нерадзурри", пропустив 31 гол.
Ранее сообщалось, что Ханданович согласовал новый контракт с Интером.