Италия

Словенец готов вернуться в общую группу.

Голкипер Интера Самир Ханданович восстановился после травмы и готов вернуться на поле, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Ханданович испытывал проблемы со здоровьем, но теперь он уже находится в хорошей форме. Словенский голкипер сможет принять участие в кубковом матче с Наполи, который состоится после возобновления сезона в Италии.

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 30 поединков в составе "нерадзурри", пропустив 31 гол.

Ранее сообщалось, что Ханданович согласовал новый контракт с Интером.