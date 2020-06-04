Италия

Милан рассказал о состоянии игрока.

Милан опубликовал официальное заявление, в котором клуб поведал о состоянии форварда Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после повреждения.

"Милан сообщает, что Ибрагимович прошел проверку после травмы правой мышцы ступни. Его выздоровление идет хорошо, без осложнений, и через десять дней ожидается новый осмотр".

В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в будущем сезоне шведский футболист может остаться в Серии А, но играть за Болонью.