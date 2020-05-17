Италия

Технический директор Болоньи Вальтер Сабатини прокомментировал слухи о возможном подписании Златана Ибрагимовича.

Вальтер Сабатини считает, что приход нападающего Милана Златана Ибрагимовича в Болонью помог бы команде, но шансов на это мало.

"С рыночной точки зрения трансфер Ибрагимовича для Болоньи был бы практически неподъемным, – цитирует технического директора "россоблу" Gazzetta dello Sport. – Эта сделка могла бы состояться только если бы Златан согласился на нее исключительно ради дружбы и взаимного уважения между ним и Синишей Михайловичем. Да, это был бы большой плюс для нас, а особенно для роста нашей молодежи. Но, все-таки, это маловероятно".

Ранее сообщалось, что Ибрагимович по окончании сезона-2019/20 покинет Милан, и, возможно, продолжит карьеру в Хаммарбю.