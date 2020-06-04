Италия

Полузащитник Интера не желает покидать Серию А.

Агент Борхи Валеро рассказал о планах своего клиента на ближайшее будущее. Полузащитник не хочет покидать Италию.

"Борха нашел свой второй дом в Милане, так же, как он был счастлив во Флоренции. Он хочет продолжать выступать в Италии и даже не думал о возвращении в Испанию.

Интер очень хорошо относился к нему, но что касается продления контракта, посмотрим, что получится", - приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Напомним, что Интер собирается расстаться с Валеро, контракт которого истекает в конце этого сезона.