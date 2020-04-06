Италия

Испанский полузащитник считает, что здоровье игроков слишком долго было под угрозой.

Борха Валеро выразил надежду, что Серия А будет доиграна, но также отметил, что решение об остановке чемпионата принималось очень долго.

"У меня все хорошо, к счастью, вся моя семья дома со мной. Было бы сложнее, если бы я был один. Мы все следим за тренировочным планом, который нам прислал Интер. Я все еще надеюсь, что сезон может быть завершен. Это на самом деле означает, что самые важные проблемы, такие как здоровье, решаются.

Решение об остановке чемпионата пришло слишком поздно. Нужно было выявить болезнь у игрока, чтобы уйти на карантин", — приводит слова Борхи Валеро Football Italia.

Диего Годин ранее заявил, что игроками Серии А рисковали до последнего.