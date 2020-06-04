Италия

Сербский полузащитник будет готов к началу Серии А.

Сергей Милинкович-Савич не смог завершить тренировку Лацио из-за повреждения колена.

Существовали опасения, что полузащитник выйдет из строя на длительный срок, но после обследования оказалось, что у него просто ушиб, передает FootballItalia со ссылкой на источники в Италии.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.

Напомним, что уже в ближайшее трансферное окно полузащитник может перебраться в Реал.