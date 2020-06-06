Италия

Клубы хотят подписать полузащитника Эмполи.

Полузащитник Эмполи Самуэле Риччи попал в сферу интересов Фиорентины и Милана, сообщает Sky Sport Italia.

"Фиалки" и "россонери" хотят подписать молодого хавбека в летнее межсезонье и готовы начать переговоры по нему. В приобретении 18-летнего игрока также заинтересован Наполи, который уже предложил за него около 12 млн евро.

Риччи является воспитанником Эмполи, дебютировав в первой команде в сентябре 2019-го. В текущем сезоне центральный полузащитник провел 22 поединка в футболке "синих".

Ранее сообщалось, что полузащитник Милана Лукас Пакета отказался от перехода в Фиорентину.