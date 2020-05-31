"Фиалки" планируют трансферы двух польских игроков.
Кшиштоф Пьонтек, Getty Images
31 мая 2020, 15:59
Фиорентина рассматривает вариант с подписанием двух футболистов сборной Польши, в число которых входят форвард Кшиштоф Пьонтек и полузащитник Кароль Линетти.
Как сообщает La Nazione, руководство "фиалок" связалось с представителями Сампдории, чтобы обсудить возможный трансфер Линетти. Утверждается, что клуб из Генуи готов рассмотреть это предложение.
Кроме того, Фиорентина намерена попытаться подписать Пьонтека. У нападающего и Линетти один агент, через которого флорентийцы и намерены выйти на игрока Герты.
Ранее появлялась информация, что Интер хочет вернуть защитника Кристиано Бираги в Фиорентину.