Италия

"Фиалки" планируют трансферы двух польских игроков.

Фиорентина рассматривает вариант с подписанием двух футболистов сборной Польши, в число которых входят форвард Кшиштоф Пьонтек и полузащитник Кароль Линетти.

Как сообщает La Nazione, руководство "фиалок" связалось с представителями Сампдории, чтобы обсудить возможный трансфер Линетти. Утверждается, что клуб из Генуи готов рассмотреть это предложение.

Кроме того, Фиорентина намерена попытаться подписать Пьонтека. У нападающего и Линетти один агент, через которого флорентийцы и намерены выйти на игрока Герты.

Ранее появлялась информация, что Интер хочет вернуть защитника Кристиано Бираги в Фиорентину.