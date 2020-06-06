Италия

Албанец близок к переходу в туринский клуб.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла должен стать игроком Ювентуса в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание La Stampa, албанский центрбек согласовал пятилетний контракт со "старой синьорой". Сумма трансфера составит около 32 миллионов евро.

В подписании 20-летнего игрока ранее были заинтересованы Интер, Наполи, Лацио, МЮ, Челси и Арсенал.

В текущем сезоне Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ювентус лидирует в гонке за полузащитника Лиона Хуссема Ауара.