Италия

"Красным дьяволами" придется расстаться с солидной суммой, чтобы заполучить защитника.

Манчестер Юнайтед и Наполи не могут сойтись в цене на Калиду Кулибали, сообщает Sky Sport Italia.

"Красные дьяволы" предложили за сенегальца 80 миллионов евро, но неаполитанцы затребовали за защитника 100 миллионов.

Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри".

Напомним, что неаполитанцы уже определились с заменой для сенегальского защитника.