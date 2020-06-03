"Красным дьяволами" придется расстаться с солидной суммой, чтобы заполучить защитника.
Калиду Кулибали, getty images
03 июня 2020, 23:50
Манчестер Юнайтед и Наполи не могут сойтись в цене на Калиду Кулибали, сообщает Sky Sport Italia.
"Красные дьяволы" предложили за сенегальца 80 миллионов евро, но неаполитанцы затребовали за защитника 100 миллионов.
Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри".
Напомним, что неаполитанцы уже определились с заменой для сенегальского защитника.