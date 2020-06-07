Валлиец получил повреждение ноги.
Гарет Бэйл, Getty Images
07 июня 2020, 09:37
Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл пропустил субботнюю тренировку команды из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.
Бэйл получил небольшое повреждение ноги и не принимал участия в командной двусторонке. По информации источника, Зинедин Зидан предоставил валлийскому вингеру отдых в качестве меры предосторожности.
Предполагается, что 30-летний игрок вернется в строй к матчу с Эйбаром, который запланирован на 14 июня.
В текущем сезоне Бэйл провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал хочет продать Бэйла, но не получал по нему предложений.