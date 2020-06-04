Испания

Валлиец хотел бы продолжить выступления в мадридском клубе.

Нападающий Гарет Бэйл не планирует уходить из мадридского Реала и хотел бы продолжить выступления в клубе.

Агент валлийского форварда Джонатан Барнетт заявил, что его клиент доволен своим положением в нынешнем клубе.

"Всегда говорил, что Гарет счастлив в Мадриде. Он ведет хороший образ жизни. Не вижу причин для него уходить из Реала.

Он доволен свой жизнью. С финансовой точки зрения он обеспечил не только себя, но своих детей и внуков. Не думаю, что он хочет уходить в данный момент", – рассказал Барнетт в интервью BBC.

Действующий контракт Бэйла с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал хочет продать Бэйла, но не получал по нему предложений.