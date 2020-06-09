Португальский футболист не исключено, что сменит клуб.
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
09 июня 2020, 22:35
Криштиану Роналду может покинуть Ювентус, сообщает журналист Пьетро Бальцано Прота.
Как уточняет он, на данный момент конкретики нет никакой, а лишь слухи и домыслы, однако в ближайшее время может появиться более детальная информация.
Напомним, что Роналду выступает за Ювентус с лета 2018 года.
В текущем сезоне нападающий отыграл 32 матча за "старую синьору", отличившись 25 голами и 9 результативными передачами.
Напомним, что ранее Криштиану назвал себя самым полноценным игроком в истории футбола.