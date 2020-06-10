Италия

Менеджер высказался об игре своего подопечного.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал игру полузащитника команды Миралема Пьянича.

Миралем — фантастический игрок. Он не может позволить себе неуверенно выступать четыре или пять матчей, как у него это случалось ранее. Я говорил с ним. Он не смог оправиться от некоторых неудачных поединков".

"Он должен понимать, что он отличный игрок, который может ошибаться. Он должен реагировать на эти ошибки", — сказал он Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Ювентус и вовсе готов отпустить боснийца из команды, начав поиски замены игроку.