Италия

Легендарный нападающий начал свой путь в агентской деятельности.

Франческо Тотти после завершения карьеры игрока создал собственную скаутскую сеть, два агенства которой расположены в Риме.

Первым клиентом организации "императора" стал полузащитник Интера Симоне Бонавита, которого многие сравнивают с Тонали.

Игрок 2004 года рождения умело раздает передачи, играет с поднятой головой и выглядит старше своего возраста.