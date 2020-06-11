Италия 11 июня 2020, 17:26 Тотти обзавелся первым клиентом в качестве футбольного агента Легендарный нападающий начал свой путь в агентской деятельности. Франческо Тотти, getty images 11 июня 2020, 17:26 Франческо Тотти после завершения карьеры игрока создал собственную скаутскую сеть, два агенства которой расположены в Риме. Первым клиентом организации "императора" стал полузащитник Интера Симоне Бонавита, которого многие сравнивают с Тонали. Игрок 2004 года рождения умело раздает передачи, играет с поднятой головой и выглядит старше своего возраста. Посмотреть эту публикацию в Instagram @francescototti 🤝❤️ • • • @ct10_management_ — @vincentcandelaofficial — @giovanni_de_montis — @pantano.giancarlo #football#totti#ꮪᏼ Публикация от simone bonavita (@simonebonavita_) 10 Июн 2020 в 12:14 PDT Люди Франческо Тотти Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте