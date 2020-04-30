Италия

Бывший итальянский форвард высоко оценивает способности молодого хавбека.

Легендарный нападающий Ромы Франческо Тотти, ныне занимающийся скаутской деятельностью, поделился мнением о 19-летнем полузащитнике Брешии Сандро Тонали, которого связывают с грядущим переходом в один из топ-клубов Европы.

"Он был одним из моих любимых футболистов. Я пытался привезти его в Рим как можно скорее, но, к сожалению, у меня не получилось".

"На месте клубов, я сделал бы все, что подписать Тонали. На мой взгляд, он станет одним из лучших полузащитников в мире. У него есть все, что должно быть у великого игрока. Этот парень одарен техникой, имеет хороший менталитет и опасен на поле в любой ситуации", — приводит слова Тотти Football Italia.

В текущем сезоне Сандро Тонали провел за Брешию 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере талантливого итальянца заинтересованы Интер, Милан, Ювентус и ПСЖ.

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