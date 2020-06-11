Италия

Главный тренер Милана высказался накануне поединка против Ювентуса.

Стефано Пьоли рад тому, что футбол в Италии наконец-то вернется, а также рассказал, что ждет сложный матч с Ювентусом.

"Играть снова — это самое главное, и мы должны делать это безопасно. Здесь, в Милане, мы всегда были осторожны. Мы приняли необходимые меры. Мы всегда поддерживали рестарт: отсутствие фанатов наносит огромный ущерб, но это меньшее из двух зол. Это единственный способ.

Мы встречались с Ювентусом дважды в этом сезоне, это было трудно для них и для нас в обоих случаях. Должен сказать, что мы покинули поле после первого полуфинального поединкам с некоторым сожалением", — сказал Стефано Пьоли на предматчевой пресс-конференции.

Матч между Ювентусом и Миланом состоится в пятницу, 12 июня, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.