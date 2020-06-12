Италия

Римляне довольны работой специалиста.

Президент Ромы Джеймс Паллотта высказал свое мнение о дебютном годе главного тренера Паулу Фонсеки во главе команды.

"Роме очень повезет, если Фонсека останется в клубе надолго. Он невероятно интеллигентен, имеет очень изощренный подход к футболу, в который он хочет видеть от своих игроков. Всем это нравится и он показал реальную зрелость".

"Давайте также не будем забывать, что, несмотря на годовщину его присоединения к Роме, он еще не пробыл здесь весь сезон. Он переехал в новую страну, выучил новый язык и взял на себя ответственность за клуб в новой трудной лиге", — сказал Паллотта официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что римляне в будущее трансферное окно намерены продать крайнего полузащитника Дженгиза Ундера.