Италия

Португальский бомбардир не сумел реализовать удар с "точки".

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии Ювентус принимал Милан.

На 15-й минуте игры арбитр назначил пенальти, который минутой позднее не реализовал Криштиану Роналду.

Таким образом, 35-летний футболист не забивает по одному пенальти в год с 2017-го: в составе Реала он не сумел пробить голкипера Малаги, в сборной Португалии в 2018 году не сумел забить Ирану и Кьево в составе Ювентуса в 2019 году.

Отметим, что в финал турнира все равно вышел именно туринский коллектив.