Северная Америка

Нападающий Крус Асуль Джонатан Родригес может продолжить карьеру в Европе.

ПСВ заинтересовался Джонатаном Родригесом, однако голландцам придется выиграть конкуренцию у Кальяри, который также претендует на нападающего Крус Асуль — сообщает Football Oranje.

26-летний уругваец стал лучшим бомбардиром досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Мексики (Клаусуры), забив 9 мячей в 10-ти матчах.

За свою карьеру нападающий национальной сборной Уругвая (20 матчей, 3 гола) выступал за Пеньяроль (49 матчей во всех турнирах, 20 голов), Бенфику (1, 0), Бенфику В (6, 7), Депортиво (16, 0), Сантос Лагуну (104, 37) и Крус Асуль (50, 21).

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