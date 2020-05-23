Италия

Туринский клуб хочет приобрести хавбека Кальяри.

Полузащитник Кальяри Жоао Педро попал в сферу интересов Торино, сообщает портал Tuttomercato.

Туринский клуб планирует укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытается подписать бразильского хавбека. Спортивный директор "быков" Вавиде Ваньяти следит за 28-летним игроком и готов начать по нему переговоры.

Действующий контракт Педро с Кальяри рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 28 поединков в футболке "красно-синих", забив 17 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Торино также проявляет интерес к полузащитнику Милана Раде Круничу.